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Diyanet'ten İsrail'e destek veren markala boykot kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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Diyanet’ten İsrail’e destek veren markala boykot kararı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan markalara yer vermeyeceklerini bildirdi.

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