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Haberler Yaşam Haberleri 10 Kasım bankalar kargolar ve eczaneler açık mı? Yarın EFT ve havale yapılır mı? Çalışma saatleri 2023! Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, ING...

10 Kasım bankalar kargolar ve eczaneler açık mı? Yarın EFT ve havale yapılır mı? Çalışma saatleri 2023! Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, ING...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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10 Kasım bankalar kargolar ve eczaneler açık mı? Yarın EFT ve havale yapılır mı? Çalışma saatleri 2023! Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, ING...

"Yarın bankalar, kargolar ve eczaneler açık mı?" sorusu birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşmasıyla beraber bankaların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bunun dışında eczane ve kargolarla işleri olanlar da çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

"Yarın bankalar, kargolar ve eczaneler açık mı?" sorusu birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşmasıyla beraber özellikle bankaların kapalı olup olmayacağı merak konusu oluyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım bu sene Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamaktır.

10 KASIM BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Bankalar sadece hafta sonları ve resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. 10 Kasım resmi tatil olarak sayılmaması sebebiyle bankalar yarın normal mesai saaatlerinde çalışacaklar. 10 Kasım 2023 Cuma günü vatandaşlar bankalardan işlemlerini gerçekleştirebilecek.

10 KASIM'DA BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER, NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım'ın resmi tatil olmadığı için banka şubelerinin tümü açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek. Online olarak gerçekleştirilecek EFT işlemleri normal şekilde devam edecek.

Bundan dolayı hesap işlemleri ve ödemeler 10 Kasım Cuma günü de gerçekleştirilebilecektir. Yine aynı şekilde PTT ve noterlerde yani resmi kurumlar da normal mesailerinde çalışacak. Borsa İstanbul ve tüm eczaneler de hizmetlerini normal seyrinde sürdürecek.

Bu tür tatil durumları resmi tatiller için geçerlidir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

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