10 Kasım bankalar kargolar ve eczaneler açık mı? Yarın EFT ve havale yapılır mı? Çalışma saatleri 2023! Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, ING...

Bundan dolayı hesap işlemleri ve ödemeler 10 Kasım Cuma günü de gerçekleştirilebilecektir. Yine aynı şekilde PTT ve noterlerde yani resmi kurumlar da normal mesailerinde çalışacak. Borsa İstanbul ve tüm eczaneler de hizmetlerini normal seyrinde sürdürecek.