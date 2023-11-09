Bodrum'da feci kaza: Otomobil otobüsün altında kaldı
Bodrum-Milas kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobil otobüsün altında kaldı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralı olan 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Otomobilin içerisinde bulunan Tuncay Taylan, Ünal Tolun, Ahmet Zeybek yaralanırken, Hüseyin Dursun (64) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, yol trafiğe tek taraflı olarak kapatıldı.
Trafik ekipleri kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Ölen kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Yaralı olan 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Kazada ölen Hüseyin Dursun'un Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakülte Sekreteri olduğu öğrenildi. Yolcu otobüsünün ise Hatay'dan Bodrum'a gittiği öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES son dakika: ÖSYM erişime açtı! 2023 ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı!
- Ek MTV 2. taksit son ödeme ne zaman? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksiti hangi tarihe kadar ödenecek? gib.gov.tr ödeme ekranı...
- Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İsmail Kartal dünya yıldızını resmen tavladı! Hem de 8 milyona...
- KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? KYK kredi/burs sonuç sorgulama ekranı!
- Erden Timur biletini kesti! Yerinde yeller esecek! Angelino gidiyor o geliyor
- The Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!
- ChatGBT çöktü mü, çalışmıyor? 9 Kasım Perşembe ChatGBT "Something went wrong" hatası ne demek, bozuldu mu, nasıl düzelir? OPENAI Son dakika...
- Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye'ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...
- Emeklinin kök aylığı+ek ödemesine %52.83'lük zam hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, Tarım taban maaşlara refah payıyla 5 rakamlı artış! 7.500, 7.700, 8.500 TL alanlar
- 10 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? Lise, ortaokul, ilkokul yarın okul var mı yok mu, tam gün mü?
- 2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...