Bodrum’da feci kaza: Otomobil otobüsün altında kaldı

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, yol trafiğe tek taraflı olarak kapatıldı.

Trafik ekipleri kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Ölen kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Yaralı olan 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.