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Haberler Galeri Münevver Karabulut cinayetinde son dakika! Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Acılı baba konuştu: Şüphelerim var

Münevver Karabulut cinayetinde son dakika! Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Acılı baba konuştu: Şüphelerim var

Bir dönem Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Münevver Karabulut cinayetinde hüküm giydiği sırada cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması, Karabulut ailesi ve kamuoyundan sonra Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu tarafından da istendi. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut konuyla ilgili olarak ilk defa konuştu.

Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 09:08
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Münevver Karabulut cinayetinde son dakika! Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Acılı baba konuştu: Şüphelerim var

2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti halen kan donduran detaylarıyla hala Türkiye gündeminde yer tutuyor. Münevver henüz, 17 yaşındayken vahşice katledilmiş ve katili Cem Garipoğlu olay sonrası 197 günün ardından kendi isteğiyle teslim olmuştu. Ancak Garipoğlu, cezasını çektiği cezaevinde 10 Ekim 2014'te intihar etti.

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Münevver Karabulut cinayetinde son dakika! Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Acılı baba konuştu: Şüphelerim var

Cinayetin üzerinden oldukça uzun bir zaman geçti ancak Münevver Karabulut'un ailesinin acısı dinmedi. Gencecik bir kızı hayattan koparan Garipoğlu'nun intiharı ise sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi.

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Münevver Karabulut cinayetinde son dakika! Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Acılı baba konuştu: Şüphelerim var

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinde baba Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemiş ancak yargıdan bu talebe ret cevabı gelmişti.

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Münevver Karabulut cinayetinde son dakika! Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Acılı baba konuştu: Şüphelerim var

Önce Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Sulh Ceza Hakimliği, ardından ise Adalet Bakanlığı'na yapılan kanun yararına bozma başvuruları reddedilmişti.

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Münevver Karabulut cinayetinde son dakika! Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Acılı baba konuştu: Şüphelerim var

Bu kararlarla birlikte, yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmeyip yurt dışına firar ettiğine ilişkin şüphelere son verecek olan 'Feth-i kabir' işlemi gerçekleşmedi.