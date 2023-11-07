Münevver Karabulut cinayetinde son dakika! Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Acılı baba konuştu: Şüphelerim var

Bir dönem Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Münevver Karabulut cinayetinde hüküm giydiği sırada cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması, Karabulut ailesi ve kamuoyundan sonra Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu tarafından da istendi. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut konuyla ilgili olarak ilk defa konuştu.