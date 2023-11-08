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Malatya'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşini tüfekle vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2023
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Malatya’da kadın cinayeti! Tartıştığı eşini tüfekle vurdu

Bir kadın cinayet haberi de Malatya'dan. Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'taki bir apartmanda oturan A.N. (53) ile eşi Aytan N. (51) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.N, eşini tüfekle ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytan A, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

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