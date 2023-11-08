Malatya'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşini tüfekle vurdu
Bir kadın cinayet haberi de Malatya'dan. Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'taki bir apartmanda oturan A.N. (53) ile eşi Aytan N. (51) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.N, eşini tüfekle ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytan A, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...
- Fenerbahçe’ye kaya gibi stoper! Becao ve Dijiku’nun abisi geliyor! Taraftarı coşturacak isim
- Bayern Münih maçı öncesinde Galatasaray'a 17 milyon euroluk piyango! Yer yerinden oynayacak!
- İstanbul'da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!
- Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif geldi! Türk futbol tarihine yazılacak!
- 14 milyon emekliye sabah saat 08.00'de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye ödeme takvimi...
- SGK son dakika duyurdu: İşçi artık o sebeple kovulmayacak! Kod 29 sistemden kalktı!
- %61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!
- 15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred'in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...
- YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran, Sultan ve Ferit...
- Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?
- 1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…