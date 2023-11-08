İstanbul Bağcılar'da kan donduran vahşet! Kızıyla annesini katledip intihar etti
İstanbul Bağcılar'da bir şahıs, kendisinden ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Kan donduran olay sonrası soruşturma başlatıldı.
Bağcılar'da bir adam, kendisinden ayrılan kadını ve onu kurtarmaya çalışan kızını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Bağcılar'ın Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Filiz Çilingir (42) iki kızıyla birlikte yaşıyordu. Bir süre sonra Filiz Çilingir ile Barbaros Tüzün (48) arasında duygusal bir ilişki başladı. Kısa süre sonra çift arasında sorun çıkınca, genç kadın sevgilisinden ayrılmak istedi. Sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini şehir dışında öğrenen Tüzün, durumu kabullenemeyerek Çilingir'in yaşadığı eve geldi. Zile basan genç adama kapıyı Filiz Çilingir açtı.
Belindeki silahını çıkaran Tüzün, genç kadına defalarca ateş etti. O anda evde olan Çilingir'in 14 yaşındaki kızı Selin Akçay, annesini korumak isterken kurşunların hedefi oldu. Tüzün kendisini eve kilitlerken, aynı binada yaşayanlar ise silah sesleri üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, apartman boşluğunda bulunan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirlendi.
SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ
Olay yerine gelen polisler kendisini içeri kilitleyen saldırganı teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştı. Evden bir kez daha silah sesi yükseldi. Koçbaşı ile kırılan kapıyı açan ekipler, genç adamın başına bir el ateş ederek intihar ettiğini tespit etti. Cesetler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe’ye kaya gibi stoper! Becao ve Dijiku’nun abisi geliyor! Taraftarı coşturacak isim
- Bayern Münih maçı öncesinde Galatasaray'a 17 milyon euroluk piyango! Yer yerinden oynayacak!
- İstanbul'da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!
- Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif geldi! Türk futbol tarihine yazılacak!
- 14 milyon emekliye sabah saat 08.00'de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye ödeme takvimi...
- SGK son dakika duyurdu: İşçi artık o sebeple kovulmayacak! Kod 29 sistemden kalktı!
- %61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!
- 15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred'in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...
- YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran, Sultan ve Ferit...
- Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?
- 1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…
- 50 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! "Resmen erimiş"