İstanbul Bağcılar’da kan donduran vahşet! Kızıyla annesini katledip intihar etti

Belindeki silahını çıkaran Tüzün, genç kadına defalarca ateş etti. O anda evde olan Çilingir'in 14 yaşındaki kızı Selin Akçay, annesini korumak isterken kurşunların hedefi oldu. Tüzün kendisini eve kilitlerken, aynı binada yaşayanlar ise silah sesleri üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, apartman boşluğunda bulunan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirlendi.



SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Olay yerine gelen polisler kendisini içeri kilitleyen saldırganı teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştı. Evden bir kez daha silah sesi yükseldi. Koçbaşı ile kırılan kapıyı açan ekipler, genç adamın başına bir el ateş ederek intihar ettiğini tespit etti. Cesetler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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