08 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Bağcılar'da kan donduran vahşet! Kızıyla annesini katledip intihar etti

İstanbul Bağcılar'da kan donduran vahşet! Kızıyla annesini katledip intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
ABONE OL
İstanbul Bağcılar’da kan donduran vahşet! Kızıyla annesini katledip intihar etti

İstanbul Bağcılar'da bir şahıs, kendisinden ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Kan donduran olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Bağcılar'da bir adam, kendisinden ayrılan kadını ve onu kurtarmaya çalışan kızını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Bağcılar'ın Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Filiz Çilingir (42) iki kızıyla birlikte yaşıyordu. Bir süre sonra Filiz Çilingir ile Barbaros Tüzün (48) arasında duygusal bir ilişki başladı. Kısa süre sonra çift arasında sorun çıkınca, genç kadın sevgilisinden ayrılmak istedi. Sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini şehir dışında öğrenen Tüzün, durumu kabullenemeyerek Çilingir'in yaşadığı eve geldi. Zile basan genç adama kapıyı Filiz Çilingir açtı.

Belindeki silahını çıkaran Tüzün, genç kadına defalarca ateş etti. O anda evde olan Çilingir'in 14 yaşındaki kızı Selin Akçay, annesini korumak isterken kurşunların hedefi oldu. Tüzün kendisini eve kilitlerken, aynı binada yaşayanlar ise silah sesleri üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, apartman boşluğunda bulunan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirlendi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ
Olay yerine gelen polisler kendisini içeri kilitleyen saldırganı teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştı. Evden bir kez daha silah sesi yükseldi. Koçbaşı ile kırılan kapıyı açan ekipler, genç adamın başına bir el ateş ederek intihar ettiğini tespit etti. Cesetler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA