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İstanbul'da eski sevgili dehşet saçtı: Annen ile kardeşini öldürdüm git al

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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İstanbul’da eski sevgili dehşet saçtı: Annen ile kardeşini öldürdüm git al

İstanbul'da eski sevgili dehşet saçtı. Filiz Çilingir'in kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Barbaros Tüzün, eski sevgilisinin evini basarak kurşun yağdırdı. O sırada evde bulunan Filiz Çilingir'in kızı Selin A., annesini kurtarmak isterken kurşunların hedefi oldu. Çilingir'in büyük kızına, "annen ile kardeşini öldürdüm, merdivende git al" diye mesaj atan Barbaros Tüzün, aynı silahla intihar etti.

Olay, Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Filiz Çilingir(42) Bağlar Mahallesi'nde iki kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Barbaros Tüzün (48) ile aralarında ilişki başladı. Kısa süreli birlikteliğin ardından ikili arasında sorunlar başladı. Yaşananların ardından Çilingir ayrılmak istedi. Şehir dışında olan Tüzün, durumu kabullenemeyerek Çilingir'in yaşadığı binaya geldi.

KAPI AÇILIR AÇILMAZ ÇİLİNGİR'E KURŞUN YAĞDIRDI

Bir süre bekledikten sonra dairenin ziline basan Tüzün'e kapıyı Filiz Çilingir açtı. Kapının açılmasının ardından üzerinde bulunan silahı çıkaran Tüzün, Çilingir'e defalarca ateş etti. O anda evde olan Çilingir'in 14 yaşındaki kızı Selin A., annesini korumak isterken kurşunların hedefi oldu.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Eve giren Tüzün kendisini kilitledi. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri apartman boşluğunda bulunan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kendisini daireye kilitleyen silahlı saldırganı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra evden tek el silah sesi duyuldu. Koçbaşı ile kırılan kapıyı açan ekipler Barbaros Tüzün'ün başına bir el ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEVGİLİSİNİN BÜYÜK KIZINA SESLİ MESAJ GÖNDERMİŞ

Olaydan sonra Filiz Çilingirin büyük kızı İ.A. (18) eve geldi. Tüzün'ün o saatlerde işte olan İ.A.'ya sesli mesaj göndererek, 'annen ile kardeşini öldürdüm, cenazeleri merdivende' dediği öğrenildi.

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