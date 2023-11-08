İstanbul’da eski sevgili dehşet saçtı: Annen ile kardeşini öldürdüm git al

Polis ekipleri kendisini daireye kilitleyen silahlı saldırganı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra evden tek el silah sesi duyuldu. Koçbaşı ile kırılan kapıyı açan ekipler Barbaros Tüzün'ün başına bir el ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.