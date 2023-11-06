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Yola çıkacaklar dikkat! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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Yola çıkacaklar dikkat! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Son dakika haberine göre Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda araç içerisinde bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

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