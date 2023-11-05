Kayseri’de FETÖ operasyonu! Terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ülke genelinde FETÖ Terör Örgütü'yle mücadele son sürat devam ediyor. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonlarında, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan 1 kişi Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ortak sınav sonuçları e-Okul: MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 6.7.8. sınıflar...
- Sıla Doğu kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu kaç yıl hapis cezası aldı?
- Trendyol Kasım indirimi ne zaman? Trendyol 11.11 indirimleri kaç gün sürecek 2023?
- İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye'deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, Temizlik, yiyecek, Coca Cola, Ülker...
- ANTALYASPOR BJK MAÇI CANLI İZLE! 5 Kasım 2023 Antalyaspor- Beşiktaş maçı şifresiz, kesintisiz canlı yayın!
- SINAV İLANI SON DAKİKA YAYINLANDI! Bakan Tunç duyurdu! 1000 Hakim ve Savcı yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvuru tarihi...
- Arda Güler bu akşam oynayacak mı? Sosyal medyada paylaşım yaptı! Arda Güler'in 4 aylık değişimi...
- MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA KASIM 2023 | 200.000 TL- 300.000 TL'nin günlük faiz getirisi ortaya çıktı! Banka banka yeni % oranlar...
- 7 gol 14 asist Fred'in yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe gözlerinin yaşına bakmayacak!
- Tefekkür ne demek? Tefekkür ne anlama geliyor? TDK kelime anlamı...
- SİGARA FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE! Hangi sigaralara zam geldi? 5 TL zam sonrası en ucuz sigaralar...
- 130.000 TL'ye bankalar muslukları açtı! 32 günlük mevduat faiz getirisi yüzleri güldürecek!