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Kayseri’de FETÖ operasyonu! Terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2023
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Kayseri’de FETÖ operasyonu! Terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ülke genelinde FETÖ Terör Örgütü'yle mücadele son sürat devam ediyor. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonlarında, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan 1 kişi Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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