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İstanbul'daki camilerde eller Gazze için semaya kalktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2023
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İstanbul’daki camilerde eller Gazze için semaya kalktı

Gazze'de 1 aydır devam eden İsrail zulmüne dünya genelinde tepkiler devam ederken, İstanbul'daki camilerde Gazze için dualar edildi. Fatih ve Taksim camilerinde yatsı namazı öncesi Fetih Suresi okundu.

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