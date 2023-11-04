Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiye'den! Fotokapana takıldı
Kırıkkale'de yaban hayatının takibi için dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar; karaca, vaşak, kurt, tilki, domuz, tavşan gibi canlı türlerini doğal ortamında kayıt altına aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü görevlilerince, yaban hayatının doğal yaşamı, popülasyon takibi ve korunması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.
Birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde yaban hayatının varlığı görüntüleniyor.
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