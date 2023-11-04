04 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aile kavgasında kan aktı: Kocasını bıçaklayıp öldürdü

Aile kavgasında kan aktı: Kocasını bıçaklayıp öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2023
ABONE OL
Aile kavgasında kan aktı: Kocasını bıçaklayıp öldürdü

Kayseri'de Mervenur Uluyol, tartıştığı eşi Ahmet Uluyol'u bıçaklayarak öldürdü. Uluyol'un cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, eşi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi.

3 çocukları bulunan Ahmet Uluyol ile eşi Mervenur Uluyol arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Merve Uluyol, eşi Ahmet Uluyol'u bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ahmet Uluyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesinin ardından Ahmet Uluyol'un cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, eşi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA