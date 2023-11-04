Aile kavgasında kan aktı: Kocasını bıçaklayıp öldürdü

Olay, saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi.

3 çocukları bulunan Ahmet Uluyol ile eşi Mervenur Uluyol arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.