Kadıköy’de ilginç anlar! Çöp konteynerine saklandı: 2 gün sonra vinçle çıkarıldı

"ÜŞÜYORDU"



Esnaf Seda Tekkanat "Dün biz geldiğimizde burada temizlik yapan arkadaş içeride birinin olduğunu söyledi. Biz de ekiplere haber verdik. Geldiler çıkarmaya çalıştılar. Fakat ısrarla çıkmak istemedi. Sonrasında zabıtalarla çöp arabası geldi. Çıkmadığı için mecburen üstten kaldırıp alttan çıkarmak zorunda kaldılar. Muhtemelen akli dengesi yerinde değildi. Yağmurdan dolayı girdiğini söylüyorlar. Şiddetli bir yağmur varmış. Çıktığında zaten ıslaktı. Ambulans geldi. Hırka verdik üzerine üşüyordu, titriyordu. Ayağı da şişmişti. Sonrasında ambulans götürdü" dedi.

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