05 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Acı haber! Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu

Acı haber! Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2023
ABONE OL
Acı haber! Van’da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA