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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2023
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri askıya alındı

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

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