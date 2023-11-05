İstanbul Maratonu SAATLERİ | 45. İstanbul Maratonu ne zaman bitecek? 5 Kasım 2023 "Yüzyılın Koşusu" güzergahı nedir, nereden başlayıp, bitecek?
İstanbul Maratonu, bu yıl "Yüzyılın Koşusu" sloganıyla düzenlenecek ve 45 bin kişinin katılacağı büyük bir etkinlik bugün gerçekleşiyor. Bu etkinlik, 45. İstanbul Maratonu dünya genelinde iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyor. Peki 45. İstanbul Maratonu ne zaman bitecek? 5 Kasım 2023 "Yüzyılın Koşusu" güzergahı nedir, nereden başlayıp, bitecek?
İstanbul Maratonu, bu yıl "Yüzyılın Koşusu" sloganıyla düzenlenecek ve 45 bin kişinin katılacağı büyük bir etkinlik bugün gerçekleşiyor. Bu etkinlik, 45. İstanbul Maratonu dünya genelinde iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyor. Peki 45. İstanbul Maratonu ne zaman bitecek? 5 Kasım 2023 "Yüzyılın Koşusu" güzergahı nedir, nereden başlayıp, bitecek?
KATILIM 45 BİNİ BULDU!
Maraton için geri sayım başladı. Dört kategoriden oluşan maraton, Dünya Atletizm Federasyonu'nun 28 Gold Label Kategorisi'nde, Avrupa'nın ise 5 yarışı arasında yer alıyor. 42K, 15K, 8K Kurumsal Koşu ve 8K Halk Koşusu etaplarından oluşan etkinlikte 9 bin görevli, 2 bin gönüllünün yanı sıra, 60'tan fazla kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve sponsor firmalar Spor İstanbul'un koordinasyonunda görev yapacak. 42K kategorisinde 5 bin, 15K kategorisinde 10 bin olmak üzere toplam 15 bin çipli koşucu ile 8K Kurumsal Koşu kategorisinde 15 bin ve Halk Koşusu'nda 15 bin rekreatif koşucu ile tüm kategoriler toplamda 45 bin sporcu ter dökecek.
45. İSTANBUL MARATONU PROGRAMI
06.00 Tüm Parkurun Trafiğe Kapatılması
08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı
09.00 42K Yarış Startı
09.16 15K – 1. Start
09.15 Emanet Eşya Araçları Hareket Saati
09.34 15K- 2. Start
09.52 8K Kurumsal Koşu – 1. Start
10.05 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
10.18 8K Kurumsal Koşu – 2. Start
10.44 8K Kurumsal Koşu – 3. Start
11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
11.10 8K Halk Koşusu – 1. Start
11.50 8K Halk Koşusu – 2. Start
11.55 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)
12.00 15K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)
12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)
12.30 8K Halk Koşusu – 3. Start
14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Trafiğe Açılması
15.00 Avrasya Tüneli'nin Trafiğe Açılması
15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)
15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması
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