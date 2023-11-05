05 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Acı haber Van’dan geldi… Sözleşmeli Er Samet Bektaş şehit oldu

Acı haber Van’dan geldi… Sözleşmeli Er Samet Bektaş şehit oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2023 09:07
Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu Sözleşmeli Er Samet Bektaş şehit oldu. Bektaş'ın acı haberi, Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Acı haber Van’dan geldi
Acı haber Van’dan geldi
8 ilde PKK operasyonu
8 ilde PKK operasyonu
Gazze için eller semaya
Gazze için eller semaya
CHP’de Kılıçdaroğlu devri kapandı
CHP'de Kılıçdaroğlu devri kapandı
Selvi Kılıçdaroğlu sinirlendi!
Selvi Kılıçdaroğlu sinirlendi!
Comanchero suç örgütü yöneticileri yakalandı
Comanchero suç örgütü yöneticileri yakalandı
CHP’de seçim 2. tura kaldı
CHP’de seçim 2. tura kaldı
Tünel savaşları! İsrail kabusu yaşıyor
Tünel savaşları! İsrail kabusu yaşıyor
Katil İsrail’in bomba yağmuru!
Katil İsrail’in bomba yağmuru!
CHP’li Barış Yarkadaş’tan dikkan çeken kulis
CHP'li Barış Yarkadaş'tan dikkan çeken kulis
A Haber yayınında bölgeye roket düştü
A Haber yayınında bölgeye roket düştü
CHP’li delege dalga konusu oldu
CHP'li delege dalga konusu oldu
Daha Fazla Video Göster