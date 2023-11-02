İzmir’de sokak sokak dev operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün saat 23.00 itibariyle başlayan ve sabah saatlerine kadar süren operasyonlar sonucunda; Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir evde 95 adet satışa hazır paketlenmiş halde kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.