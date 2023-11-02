İzmir’de sokak sokak dev operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı
İzmir’in Konak ilçesinde, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün saat 23.00 itibariyle başlayan ve sabah saatlerine kadar süren operasyonlar sonucunda; Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir evde 95 adet satışa hazır paketlenmiş halde kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yine ekipler tarafından Yenişehir bölgesinde iki ayrı evde yapılan aramalarda; 510 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 kilo 410 gram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde, 8 cep telefonu, 1 mermi, 2 tabanca şarjörü, 6 tüfek kartuşu, 10 adet satışa hazır paketlenmiş halde metamfetamin maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 575 TL ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kadifekale bölgesinde ise bir araçta yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
1 MİLYON 350 BİN TL'LİK EVRAK ELE GEÇİRİLDİ
Alsancak semtinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, tespit edilen şüphelilerin evlerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda; 1 milyon 350 bin TL'lik değerli evrak, 3 pırlanta yüzük, 1 tabanca, 2 tüfek ve bunlara ait şarjörler ile 16 mermi ve kartuş ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.
Çankaya Mahallesi'nde ise meydana gelen meskun mahalde silah atma konusunun şüphelisi de ekiplerce saklanmış olduğu otel odasında kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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