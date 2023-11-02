İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Uyuşturucu madde imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen adreste yapılan aramalarda; 9 kilo 320 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 12 tabanca fişeği ve uyuşturucu imalatında kullanılan madde ve malzemeler ele geçirildi.