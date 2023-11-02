Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen avı: 79 düzensiz göçmen yakalandı



İkinci olayda ise Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-111) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 40 düzensiz göçmen yakalandı.