Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Dilan Polat'ın polisten isteği şoke etti: Burası cildime iyi gelmiyor vitaminlerimi almam lazım
Sosyal medyada yaptığı görgüsüz paylaşımlarıyla tanınan ve güzellik merkeziyle dudak uçuklatan kazançlar elde ettiğini iddia eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı. Kahvesine altın koyacak kadar görgüsüzlükte zirve yapan Dilan Polat'ın eşiyle birlikte kara para akladıkları, mail order yöntemiyle vurgun yaptıkları iddia ediliyor. İki isim ifadelerini verirken, Dilan Polat'ın gözaltına alındığı esnada polislere "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi. İşte detaylar...
Dilan Polat ve Engin Polat çifti, yaşadıkları şatafatlı hayatlarıyla gündem olurken, kurdukları 10'dan fazla şirket ve güzellik merkezleriyle elde ettiklerini iddia ettikleri dudak uçuklatan kazançlarını internetteki milyonlarca takipçileriyle sık sık paylaştılar.
ÖZEL JETLER SPOR OTOMOBİLLER...
İkilinin paylaşımlarında son model cipler, spor otomobiller, özel jetler ve havuzlu villalar havada uçuşuyordu.
GÖRGÜSÜZLÜK ZİRVE YAPTI
Dilan Polat şatafattan hiçbir zaman uzak durmadı. Her konuşmasıyla, her videosuyla gündem oldu. Bir televizyon programına yanında altın tozuyla gitti, Cumhuriyet altını takılmış kahve fincanına dökerek içti. . Ancak bu 'görgüsüz' şatafat sonlarını da hızla getirdi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Sosyal medyada haklarında kara para akladıkları, mail order yöntemiyle vurgun yaptıkları gibi iddialar dolaşmaya başladı. MASAK, Polat çiftinin şirketlerinde vergi usulsüzlüğü tespit edince durumu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK RAPORU HAZIRLANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.
ÇOK SAYIDA ARAÇ VE GAYRİMENKUL...
Raporda, tasfiye halindeki 5 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenirken, paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.
Raporun ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken Polat çifti ve yakınlarının işlettiği 27 şirket ve sahiplerinin tüm mal varlıklarına tedbir konuldu.
Çalışmasını tamamlayan ekipler, kimliklerini belirlediği 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Operasyonda aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'daki ikametlerinde yakalanan Polat çifti ile Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Yapılan aramalarda Dilan Polat'ın evinde çeşitli tapu ve faturaların da içinde yer aldığı 80 sayfa doküman, Ahmet Gün'ün evinde 120 bin lira, 2 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 36 hesap hareket dökümü ile diğer şüphelilerin adreslerinde ise 10 bin dolar, dizüstü bilgisayar, hard disk ile 350 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
'İNDİR O AYAĞINI'
Dilan Polat polislerin arasında kız kardeşi ve eşini beklerken bir ara bacak bacak üzerine attı. Bu sırada hemen yanındaki polisin sesi duyuldu, "İndir o ayağını."
DİLAN POLAT POLİSTEN CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİ
Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika duyurdu! LGS tarihi belli oldu! 2024 LGS ne zaman yapılacak?
- HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...
- HAC SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024! Hac kuraları saat kaçta çekilecek? diyanet.gov.tr | Hac kura çekiliş sonuçları e-Devlet sorgulama...
- Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...
- Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...
- BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!
- Fed kararı son dakika | FED faiz kararı ne oldu, 2023 Kasım ayı kararı yüzde kaç? FED toplantı tarihleri nedir?
- CANLI İZLE ATV | 1 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm tek part, kesintisiz, full HD, anlık, şifresiz izleme ekranı! 134. Bölüm de neler olacak?
- Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?
- THY iptal olan uçuşlar son dakika | 1 Kasım 2023 Türk Hava Yolları biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? İşte son gelişmeler...
- Son dakika Sigara zammı | Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? 1 Kasım güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi...
- Altın fiyatlarında Fed ateşi fitillendi: Yeni rekor için tarihi duyan kuyumcuya koştu! Saat 21'den itibaren 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı...