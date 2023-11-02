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Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

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Giriş: 02.11.2023 20:43
Güncelleme:02.11.2023 20:45
Sosyal medyada yaptığı görgüsüz paylaşımlarıyla tanınan ve güzellik merkeziyle dudak uçuklatan kazançlar elde ettiğini iddia eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı. Kahvesine altın koyacak kadar görgüsüzlükte zirve yapan Dilan Polat'ın eşiyle birlikte kara para akladıkları, mail order yöntemiyle vurgun yaptıkları iddia ediliyor. İki isim ifadelerini verirken, Dilan Polat'ın gözaltına alındığı esnada polislere "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi. Diğer yandan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polat çiftinin araçları emniyete götürüldü

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