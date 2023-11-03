HAC SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024! Hac kura sonuçları sorgulama ekranı: turkiye.gov.tr
Hac kura sonuçları isim listesi son dakika olarak araştırılıyor. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adayları, uzun bir bekleyişin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kura çekimi tarihine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hac kura çekimi, (bugün) noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte hac kura sonuçları sorgulama ekranı!
Hac kuralarının 2 Kasım Perşembe itibarıyla noter huzurunda çekilmesinin ardından kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adayları sonuç ekranı için bekleyişe başladı. Kura sonuçlarını hacı adayları e-Devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebilecekler. Peki hac kura isim listesi belli oldu mu? İşte hac kura sonuçları isim listesi e-Devlet sorgulama ekranı!
HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hac kura sonuçlarının bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğinizi duyurmuştu. Kura çekimleri tamamlandı.
Bakan Erbaş, kura çekilişinin ardından, "En yaşlı hacı adayımız 114 yaşında, en küçük hacı adayımız ise 24 günlük" dedi.
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KURALAR TAMAMLANDI!
2024 yılı hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerine yer verildi.
HAC KURA SONUÇLARI ERİŞİME SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Hac kura sonuçları isim listesi 2 Kasım saat 21:00'de hacı adaylarının erişimine açıldı.
2024 HAC FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
Öte yandan geçtiğimiz yıl açıklanan 1 kişilik hac fiyatları şöyleydi:
-2 Kişilik Oda 26.000 SAR
-3 Kişilik Oda 24.000 SAR
-4 Kişilik Oda 22.000 SAR
-00-02 YAŞ ARASI BEBEK (0-24 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 7.200 SAR
-03-07 YAŞ ARASI ÇOCUK (25-72 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 13.500 SAR
-07-12 YAŞ ARASI ÇOCUK (73-144 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 14.850 SAR
HAC ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.
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