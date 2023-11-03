HAC SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024! Hac kura sonuçları sorgulama ekranı: turkiye.gov.tr

2024 HAC FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

Öte yandan geçtiğimiz yıl açıklanan 1 kişilik hac fiyatları şöyleydi:

-2 Kişilik Oda 26.000 SAR

-3 Kişilik Oda 24.000 SAR

-4 Kişilik Oda 22.000 SAR

-00-02 YAŞ ARASI BEBEK (0-24 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 7.200 SAR

-03-07 YAŞ ARASI ÇOCUK (25-72 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 13.500 SAR

-07-12 YAŞ ARASI ÇOCUK (73-144 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 14.850 SAR