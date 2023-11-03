Muğla’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 06.55 sıralarında merkez üssü Akdeniz olan, yerin 11.22 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.