01 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçmen operasyonu

Bakan Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçmen operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
ABONE OL
Bakan Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçmen operasyonu

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen ve "Kalkan" adı verilen operasyonlarda 309 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA