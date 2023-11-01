O otel için İçişleri Bakanlığından soruşturma kararı! Aralarında CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de var
Eskişehir’de sosyal kültürel tesis alanı olarak belirlenen arsaya mevzuata aykırı bir şekilde otel inşa edildiği iddiası ile, aralarında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in de bulunduğu 59 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.
Yılmaz Büyükerşen Bulvarında bulunan 4152 ada 6 parsel bölümünde bulunan arsa, Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel tesis olarak belirlendi.
Belirtilen 831 metrekarelik arsa ardından 8 Ağustos 2015 tarihinde Belediye Meclisinde alınan kararla 30 yıllığına 3 yıldızlı otel işletmesine verilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ihaleye çıkıldı ve otel inşaatı tamamlandı.
Faaliyet göstermesi için otele çalışma ruhsatı verildi. Ancak yapılan itirazlar sonrasında kamulaştırma ve kamu yararına aykırı ticari amaç güderek otel yapıldığı ileri sürülerek iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı 14 Eylül 2021 tarihinden iptal edildi.
İl Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesine yazılan yazıda ise belirtilen alana; kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonu, sinema, tiyatro, kreş, kurs, çocuk yuvası, yaşlı ve engelli bakım evi gibi binaların yapılabileceği belirtilirken, otel binasının yapılamayacağının kanunen açık olduğu ve bu uyumsuzluğun giderilmesi gerektiği vurgulandı.
ARALARINDA YILMAZ BÜYÜKERŞEN DE VAR
Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine 28 Mayıs 2021 tarihinde belirtilen alanı ilgili Revizyon Nazım İmar Planıyla 'Ticaret-Turizm-Konut' olarak değiştirdi.
Yaşanan şikâyetler sonrasında İçişleri Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından konu incelemeye alındı.
Yapılan inceleme sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla alınan kararla, konuyla ilgili bağlantısı olan ve aralarında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in de bulunduğu 59 kişi hakkında soruşturma açılması kararı alındı.
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