01 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul ve Marmara'da dönüşümü hızlandıracak adım

İstanbul ve Marmara'da dönüşümü hızlandıracak adım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2023
ABONE OL
İstanbul ve Marmara’da dönüşümü hızlandıracak adım

Çevre, Şehircilik ve Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul ve Marmara bölgesinin genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılacağını açıkladı. Bakan Özhaseki, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili de konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA