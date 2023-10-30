Kamyonetin kasasından düşen kovandan çıkan arılar mahalleyi istila etti: 3 kişi hastanelik oldu
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. İlçede bir kamyonette bulunan kovanın yola düşmesi sonucu binlerce arı uçuşmaya başladı. Mahalleyi istila eden arıların saldırısı sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İşte olay yerinden fotoğraflar...
Olay Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarşı merkezinde ilerleyen kasası kovan yüklü kamyonetten kovan düştü.
ARILARDAN SALDIRI
Kovanın düşmesinin ardından binlerce arı çevreye yayıldı. Arıların mahalledeki vatandaşlara saldırdı.
EKİP GÖNDERİLDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve arıcı maskesi ve kıyafetleri giyen vatandaşlar yönlendirildi.
3 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Arı sokması sonucu 3 kişi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
Arı sokan vatandaşlardan Miraç Turgut, ''Çarşıya doğru giderken bir şeylerin döküldüğünü fark ettim, insanlar kafalarını falan kaşıyorlardı. Bit pire falan zannettim ama üstümü silkelerken arı olduğunu gördüm. Hemen yukarı doğru koştum ve ilk gördüğüm dükkana girip söyledim. İlk başta ambulansı aradılar ama sonra başka bir kişinin aracıyla hastaneye geldim. Burada müdahaleler yapıldı'' dedi.
Arılar daha sonra toplanıp, kovanlar bulunduğu yerden alındı.
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