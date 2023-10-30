Kamyonetin kasasından düşen kovandan çıkan arılar mahalleyi istila etti: 3 kişi hastanelik oldu

Arı sokan vatandaşlardan Miraç Turgut, ''Çarşıya doğru giderken bir şeylerin döküldüğünü fark ettim, insanlar kafalarını falan kaşıyorlardı. Bit pire falan zannettim ama üstümü silkelerken arı olduğunu gördüm. Hemen yukarı doğru koştum ve ilk gördüğüm dükkana girip söyledim. İlk başta ambulansı aradılar ama sonra başka bir kişinin aracıyla hastaneye geldim. Burada müdahaleler yapıldı'' dedi.





Arılar daha sonra toplanıp, kovanlar bulunduğu yerden alındı.