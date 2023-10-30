Antalya'ya sonbahar gelmedi! Termometreler 32 dereceyi gösterdi
Antalya'da termometreler ekim ayı sonları olmasına rağmen 32 derece gösterdi. Sıcak havayı gören turistler, vatandaşlar ve hafta sonu tatilleri 1 gün uzayan çocuklar sahillere gelip, deniz keyfi yaptı.
Turizmin başkenti Antalya, ekim ayının sonunda da yazı aratmayan görüntülere sahne oluyor. Termometrelerin 32 derece gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 58, deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü.
Dün Cumhuriyet'in 100'üncü yılını coşkuyla kutlayan Antalyalılar, sıcak havayla birlikte bugün sahillere akın etti. Kentteki yerleşik yabancılar, turistlerin oluşturduğu yoğunluğa, Başkan Erdoğan'ın okullar için 1 günlük tatil açıklamasının ardından çocuklar da katıldı. Sahile gelen çocuklar denize girip doyasıya eğlendi.
10. sınıf öğrencisi Abdurrahman Dili, dün akşam tatil olduğunu öğrenince bugün havanın güzel olmasıyla beraber sahile geldiğini anlattı. Tatilden dolayı memnun olduğunu belirten Dili, "Cumhuriyet Bayramı sonrası ilk gün tatil olması güzel oldu" dedi. Yine lise öğrencisi Burhan Mert Özkan da, "Hava sıcak ve tatil olması güzel oldu" diye konuştu.
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte salı günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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