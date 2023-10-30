Antalya’ya sonbahar gelmedi! Termometreler 32 dereceyi gösterdi

10. sınıf öğrencisi Abdurrahman Dili, dün akşam tatil olduğunu öğrenince bugün havanın güzel olmasıyla beraber sahile geldiğini anlattı. Tatilden dolayı memnun olduğunu belirten Dili, "Cumhuriyet Bayramı sonrası ilk gün tatil olması güzel oldu" dedi. Yine lise öğrencisi Burhan Mert Özkan da, "Hava sıcak ve tatil olması güzel oldu" diye konuştu.