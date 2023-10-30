Bodrum'da korkunç manzara! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde sahilde, belden yukarısı olmayan kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kadın bir göçmene ait olduğu üzerinde duruluyor.
Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Küdür Yarımadası'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde kıyıya vuran deniz çayırları üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Vatandaşlar iyice yaklaştıklarında belden yukarısı olmayan bir cesetle karşılaştılar. İhbarın ardından olay yerine karadan polis, denizden sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.
Kimliği belirsiz ceset, olay yerinden Muğla 911 ekiplerince alındıktan sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin kadın bir göçmene ait olduğu üzerinde duruluyor.
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