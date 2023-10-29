Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları, saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre tören süresince Adnan Menderes Bulvarı (Vatan CD.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatıldı.