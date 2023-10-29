29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar...

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
ABONE OL
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar...

Son dakika haberine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, trafiğe kapatılan yolları bildirirken; sürücüler için alternatif güzergahları da açıkladı.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları, saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre tören süresince Adnan Menderes Bulvarı (Vatan CD.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatıldı.

Ayrıca; D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri,
Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Hal yolu güney istikameti Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılarak, trafik akımı yan yola yönlendirildi.



Öte yandan tören süresince alternatif yol olarak sürücülerin, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi'ni kullanmaları önerildi.

İstanbul’da trafiğe kapalı yollar! İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA