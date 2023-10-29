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Hatay'da korkunç kaza! 2 otomobil şarampole devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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Hatay’da korkunç kaza! 2 otomobil şarampole devrildi

Son dakika yaşam haberi | Hatay'ın Belen ilçesinde, çarpıştıktan sonra şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.

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