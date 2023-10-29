29 Ekim’de hava nasıl olacak? Meteoroloji yeni raporu yayımladı! İşte bölge bölge hava durumu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer iller araştırılmaya başladı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

29 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 23 santigrat derece, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. Nem etkisiyle hissedilen sıcaklık ise 23 santigrat derece olacak. Rüzgar 8 kilometre bölü saatlik hızla batı yönünden esecek. Ankara ve İzmir'de ise önemli bir hava değişikliği beklenmiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.