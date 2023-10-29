Kocaeli’de zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Tavşanlı Mahallesi mevkisi karayolu bağlantı kavşağı İstanbul istikametinde Kadri Y. yönetimindeki 33 AEP 386 plakalı saman yüklü tır ile Süleyman A. idaresindeki 39 DE 097 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpışarak devrildi.

Devrilen araçlarda, tır sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.