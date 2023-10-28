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Kanepede uyurken araba çarptı! Ölümden son anda kurtuldu: Ne kadar şanslı olduğumu anladım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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Kanepede uyurken araba çarptı! Ölümden son anda kurtuldu: Ne kadar şanslı olduğumu anladım

Adana’da bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyuduğu sırada otomobil çarptı. Polisin geldiğini duyan otomobil sürücüsü, ‘Arabayı kenara çekeceğim’ diyerek otomobiline bindi ve kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde bulunan bir dişçi muayenehanesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre fırıncı Cengiz Adlı (24), rahatsızlandığı için muayenehane önünde bulunan kanepede uyuyakaldı. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 YF 184 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve kanepeye çarparak durabildi.



ÇARPMANIN ETKİSİYLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Bu sırada kanepede uyuyan Cengiz Adlı ise uyanarak neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



SÜRÜCÜ KAÇTI
Polisin geldiğini duyan otomobil sürücüsü, 'Arabayı kenara çekeceğim' diyerek otomobiline bindi ve kaçtı.



O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Ayrıca otomobilin kanepeye çarpma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gazetecilere konuşan Cengiz Adlı, ölümün kendisini teğet geçtiğini söyleyerek, "Biraz rahatsızdım ve kanepede uyuyordum. Bir anda kanepe sarsıldı ve baktım ki araç çarpmış. Çok korktum. Allah beni çocuğuma bağışladı. Ölüm adeta beni teğet geçti. Görüntüleri izleyince ne kadar şanslı olduğumu gördüm" dedi.

Öte yandan kaza nedeniyle diş hekiminin muayenehanesinin camının da kırıldığı görüldü.

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