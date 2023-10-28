Kanepede uyurken araba çarptı! Ölümden son anda kurtuldu: Ne kadar şanslı olduğumu anladım

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde bulunan bir dişçi muayenehanesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre fırıncı Cengiz Adlı (24), rahatsızlandığı için muayenehane önünde bulunan kanepede uyuyakaldı. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 YF 184 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve kanepeye çarparak durabildi.





ÇARPMANIN ETKİSİYLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bu sırada kanepede uyuyan Cengiz Adlı ise uyanarak neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.