28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yurt dışına kaçacaklardı Çanakkale'de yakalandılar: 7 FETÖ'cü tutuklandı

Yurt dışına kaçacaklardı Çanakkale'de yakalandılar: 7 FETÖ'cü tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2023
ABONE OL
Yurt dışına kaçacaklardı Çanakkale’de yakalandılar: 7 FETÖ’cü tutuklandı

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 10 FETÖ/PDY şüphelisinden 7’si, tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA