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İstanbul'da korkutan yangın! Facia ucuz atlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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İstanbul’da korkutan yangın! Facia ucuz atlatıldı

İstanbul Silivri'de bulunan bir geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın sırasında tesiste bulunan tüplerin dışarı çıkarılması büyük bir faciayı önledi.

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