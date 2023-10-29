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Ev sahibi kiracı tartışmasında kan aktı! Sokak ortasında...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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Ev sahibi kiracı tartışmasında kan aktı! Sokak ortasında...

Aydın Kuşadası'nda bir kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlıkta kan aktı. Kiracısını sokak ortasında bıçakladıktan sonra kaçan ev sahibi polis ekipleri tarafından yakalandı.

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