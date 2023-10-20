Zehir tacirlerine şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Zehir tacirlerine yönelik "Narkogüç" operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl' de 5, Diyarbakır ve Gaziapntep' te 8 şüpheli yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kulllandı.