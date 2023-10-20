Zehir tacirlerine şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonun detaylarına yer verildi. Yapılan operasyonlar sonucu 13 kişi gözaltına alınırken, 3 ton 887 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Zehir tacirlerine yönelik "Narkogüç" operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl' de 5, Diyarbakır ve Gaziapntep' te 8 şüpheli yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kulllandı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonlarda:
1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi.
5 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI
Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonları düzenlendi.
2 ton 650 kilo esrar
3 milyon 450 bin kök kenevir
1 milyon 200 bin kök skunk ve
121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA İSTANBUL VE İNEGÖL'DE DÜZENLENLENEN OPERASYONLARDA 5️⃣;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2023
DİYARBAKIR VE GAZİANTEP'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA İSE 8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️
AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN:… pic.twitter.com/HSTZZ9p4Up
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