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Zehir tacirlerine şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Zehir tacirlerine şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonun detaylarına yer verildi. Yapılan operasyonlar sonucu 13 kişi gözaltına alınırken, 3 ton 887 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Zehir tacirlerine yönelik "Narkogüç" operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl' de 5, Diyarbakır ve Gaziapntep' te 8 şüpheli yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kulllandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonlarda:

1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonları düzenlendi.

2 ton 650 kilo esrar

3 milyon 450 bin kök kenevir

1 milyon 200 bin kök skunk ve

121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerine şafak operasyonu ZEHİR TACİRLERİNE ŞAFAK OPERASYONU

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