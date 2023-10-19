İETT şoförüne baltalı saldırı! Sinirden deliye döndü: O anlar kamerada

SALDIRIYA UĞRAYAN ŞOFÖR YAŞANANLARI ANLATTI



Saldırıya uğrayan İETT bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray, "Çapa'ya gelmeden önce solda bir genç korna çaldı. Korna çaldıktan sonra bana küfür etti. Soluma, önüme geçti. Sonra ışıklarda durduk. 'Aç kapıyı' diyerek bana saldırmaya kalktı. Daha doğrusu saldırdı. Birkaç yumruk attı, bende attım karşılık verdim. Ondan sonra adam balta çıkardı. Birkaç kere baltayı salladı. Aracın tavanını da deldi. Ondan sonra benim baltayla elimi yardı. Neye uğradığımı şaşırdım. Adamı yakalamak için aşağı indim, adam kaçtı. Şimdi suçlu olan kimdir, hep şoför müdür? Hata yapmış olabilirim, pardon özür dilerim. Küfür neden ediyorsun, ben onu demek istiyorum. Elimde 6 dikiş var. Ufak bir balta vardı, kafama gelmesin diye elimi kaldırınca elimi yardı. Karakoldan çıktım, ifademi verdim, davacıyım" dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimliği tespit edilen B.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.