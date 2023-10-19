İETT şoförüne baltalı saldırı! Sinirden deliye döndü: O anlar kamerada
Fatih'te İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü ile hafif ticari araç arasında yol verme tartışması yaşandı. Işıklarda duran aracın şoförü inerek, otobüs şoförüne saldırdı. Saldırı sonrası baltalı saldırgan olay yerinden kaçarken elinden yaralanan otobüs şoförü seferini tamamlamasının ardından önce hastaneye sonra da şikayetçi olmak için karakola gitti. Kimliği tespit edilen B.Ç. polis ekiplerince yakalandı.
Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Millet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Başakşehir–Taksim seferini yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray ile 54 B 7882 plakalı hafif ticari araç şoförü arasında yol tartışması yaşandı.
Işıklarda duran hafif ticari aracın şoförü araçtan inerek Kanşıray'a saldırdı. Yumruklu kavganın ardından aracına yönelen saldırgan, araçtan aldığı baltayla Kanşıray'a saldırdı.
Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı saldırıda kendisini korumaya çalışan şoför Kanşıray ise elinden yaralandı. Seferini yaralı şekilde tamamlayan İETT şoförü önce Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne giderek tedavi oldu.
Ardından karakola giden Abdullah Kanşıray, saldırgandan şikayetçi oldu. Yaşananlar otobüsün kameralarına yansıdı.
SALDIRIYA UĞRAYAN ŞOFÖR YAŞANANLARI ANLATTI
Saldırıya uğrayan İETT bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray, "Çapa'ya gelmeden önce solda bir genç korna çaldı. Korna çaldıktan sonra bana küfür etti. Soluma, önüme geçti. Sonra ışıklarda durduk. 'Aç kapıyı' diyerek bana saldırmaya kalktı. Daha doğrusu saldırdı. Birkaç yumruk attı, bende attım karşılık verdim. Ondan sonra adam balta çıkardı. Birkaç kere baltayı salladı. Aracın tavanını da deldi. Ondan sonra benim baltayla elimi yardı. Neye uğradığımı şaşırdım. Adamı yakalamak için aşağı indim, adam kaçtı. Şimdi suçlu olan kimdir, hep şoför müdür? Hata yapmış olabilirim, pardon özür dilerim. Küfür neden ediyorsun, ben onu demek istiyorum. Elimde 6 dikiş var. Ufak bir balta vardı, kafama gelmesin diye elimi kaldırınca elimi yardı. Karakoldan çıktım, ifademi verdim, davacıyım" dedi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kimliği tespit edilen B.Ç. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Arz-ı Mev'ud HARİTASI detaylı anlatım | Vadedilmiş Topraklar nedir, ne demek, neresi, nereleri kapsar?
- Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Ücretsiz 10 GB internet hangi tarihte verilecek?
- Okulların 2024 pansiyon ücretleri netleşti; İlköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, mesleki-teknik eğitim pansiyon...
- Süper Lig Derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı? TFF Milli Yas döneminde maçlar ertelenir mi?
- AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Zeka testi: Yüksek dikkat gerektiren resimdeki farklı desenli zebrayı 15 saniyede bulabilir misin?
- Torba yasa madde madde listelendi! 5 yıl erken emeklilik, en düşük emekli maaşına zam, taşerona kadro....
- Emekliye seyyanen zam hesabı tek tek şekillendi; Ödeme takvimi netleşti, SSK, Bağ-Kur, Tarım 7.500 TL kök maaş alana en az...
- Bugün okul var mı, yok mu? Milli yas resmi tatil mi? 19-20 Ekim okula gitmek zorunlu olacak mı? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'nci sınıflar...
- İzmir'de deprem son dakika! Manisa, Aydın, İzmir az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? 18 Ekim Çarşamba AFAD-KANDİLLİ açıklama...
- Türkiye'de milli yas kaç gün sürecek, resmi tatil mi? Ulusal yas ne demek, ilan edilince ne olur, işe gidilir mi?