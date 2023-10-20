Malatya’da feci kaza: Öğrenci servisi devrildi

Kaza, 07.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derince sokak üzerinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki içerisinde 8 öğrenci bulunan 44 S 0099 plakalı servis aracı ile İ.Ö. yönetimindeki ABP 881 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile servis minibüsü devrilerek yan yatarken, H.A. yaralandı.