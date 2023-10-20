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Malatya'da feci kaza: Öğrenci servisi devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Malatya’da feci kaza: Öğrenci servisi devrildi

Malatya’da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Öğrencilerin büyük korku yaşadığı kazada devrilen servis aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 07.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derince sokak üzerinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki içerisinde 8 öğrenci bulunan 44 S 0099 plakalı servis aracı ile İ.Ö. yönetimindeki ABP 881 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile servis minibüsü devrilerek yan yatarken, H.A. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öğrencilerin büyük korku yaşadığı kazada devrilen servis aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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