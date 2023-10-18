Son Dakika:Sela (Sala) neden okunuyor? 18 Ekim Çarşamba tüm camilerde sela okunma nedeni nedir? SELA Türkçe-Arapça sözleri...
Tüm Türkiye'de camilerde öğle ezanının öncesinde sela okunmaya başladı. Vatandaşlar konuya ilişkin selanın okunma sebebini araştırmaya başladı. Peki sela neden okunuyor? 18 Ekim Çarşamba tüm camilerde sela okunma nedeni nedir?
Sela, Müslüman topluluklar arasında önemli bir gelenektir ve genellikle toplumda duyurulması gereken önemli olaylar veya anma günleri için kullanılır. Tüm Türkiye'de camilerde öğle ezanının öncesinde sela okunmasının nedeni, ülke veya dünya genelinde yaşanan trajik olaylar, doğal afetler veya ulusal anma günleri gibi özel bir sebeple gerçekleşebilir. Sela okunarak, toplumun dikkati önemli bir olaya veya anmaya çekilir ve insanlar bu vesileyle dua ederler. İşte 18 Ekim Çarşamba'da sela okunma sebebi...
TÜM CAMİLERDE SELA NEDEN OKUNUYOR?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için camilerde sela okunacağını bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullandı.
SELA TÜRKÇE-ARAPÇA SÖZLERİ
Bazı özel günlerde ezândan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde; "es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya resûlallah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya habîballah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya seyyide'l-evvelîne ve'l-âhirîn, ve selâmun ale'l-murselîn, ve'l-hamdu lillahi Rabbi'l-âlemîn" şeklinde okunan salâ (salavat) şu anlama gelmektedir: "Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın elçisi, Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın sevgili kulu, Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanların hayırlısı! Salât ve selâm bütün peygamberlere olsun. Hamd (övgü ve şükür) de âlemlerin rabbi Allah'adır."
Salâ, Hz. Peygamber'e (s.a.s.) selâm ve övgüdür. Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadislerde Hz. Peygamber'e (s.a.s.) çeşitli durumlarda salât-ü selâm getirilmesi tavsiye edilmiş (el-Ahzâb, 33/56; Tirmizî, De'avât, 65 [3476-3477]; Ebû Dâvûd, Tefrî'u ebvâbi'l-vitr, 23 [1481]) ise de ne asr-ı saâdette ne de ilk dönemlerde camilerde salâ okunmuştur. Bununla birlikte Kitap ve Sünnet'te Hz. Peygamber ve diğer peygamberlere salât getirilmesi örneklerine binaen örfümüzde değişik kalıplarda pek çok salâ metni var olagelmiştir.
Sonuç itibarıyla dinî açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla salâ okunması, güzel bir âdet olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle de dinî açıdan herhangi bir sakınca taşımadığı söylenebilir.
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