90 bin camiden sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda şehit olan Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sela okunacağını ve öğle namazı sonrası gıyabı cenaze namazı kılınacağını bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN