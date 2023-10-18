Pastırma yazı ne zaman başlayacak, ekim ayının kaçında? Pastırma sıcakları ne demek, hangi tarihlerde?

Pastırma yazı, genellikle sonbaharın ilerleyen dönemlerinde kendini hissettiren ve yaz sıcaklarının son birkaç gün ya da bir hafta kadar daha devam ettiği bir dönemi ifade eder. Bu terim, pastırma yapımının bu döneme denk gelmesinden kaynaklanır. Pastırma, özellikle kurutulduğu bu dönemde en iyi sonucu verir çünkü gündüz ve gece sıcaklıkları birbirine yakındır. İşte pastırma sıcaklarına ilişkin detaylar...

PASTIRMA SICAKLARI 2023 NE ZAMAN?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminde, ekim ayının sonundan başlar ve kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez.