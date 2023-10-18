Pastırma yazı ne zaman başlayacak, ekim ayının kaçında? Pastırma sıcakları ne demek, hangi tarihlerde?
Pastırma sıcakları, sonbahar aylarının sonlarına doğru ve kışın gelmeden önce meydana gelen özel bir meteorolojik olgudur. Bu dönem, pastırma yazı olarak adlandırılır ve havanın sıcakladığı bir dönemi işaret eder. Pastırma yazı, kutuplardan gelen soğuk hava kütlesinin yavaşlayarak sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturduğu bir döneme işaret eder. Peki pastırma sıcakları ne demek, hangi tarihlerde?
Pastırma yazı, genellikle sonbaharın ilerleyen dönemlerinde kendini hissettiren ve yaz sıcaklarının son birkaç gün ya da bir hafta kadar daha devam ettiği bir dönemi ifade eder. Bu terim, pastırma yapımının bu döneme denk gelmesinden kaynaklanır. Pastırma, özellikle kurutulduğu bu dönemde en iyi sonucu verir çünkü gündüz ve gece sıcaklıkları birbirine yakındır. İşte pastırma sıcaklarına ilişkin detaylar...
PASTIRMA SICAKLARI 2023 NE ZAMAN?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminde, ekim ayının sonundan başlar ve kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez.
Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" gibi adlar alır.
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