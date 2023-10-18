Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır, hangi şartlarda kılınmalı? Filistinliler için gıyabi cenaze namazı bugün saat kaçta kılınacak?

Gıyabi cenaze namazı, cenazesi hazır bulunmayan veya ulaşılamayan bir Müslüman için kılınan özel bir ibadettir. Gıyabi cenaze namazı, cenaze namazlarının geleneksel kurallarına uygun bir şekilde kılınır. Hazır olmayan bir cenaze için kılınabilen bu namaz, ölen kişinin ruhuna dua etme ve Allah'tan rahmet dileme amaçlarını taşır. Peki gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır, hangi şartlarda kılınmalı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

GIYABİ CENAZE NAMAZI NEDİR?

Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Resulullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necaşi'nin vefatını haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur (Buhari, Cenaiz, 55; Müslim, Cenaiz, 63).