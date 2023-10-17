Mehmet Kalyoncu’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına beste! “Emanet” aslı eser dinleyicilerle buluştu

İlk bestelerini yapmaya başladığı lise yıllarından beri Türkiye uğruna mücadele edenlere yakışır bir eseri daha kazandırmanın hayalini kurduğunu belirten Mehmet Kalyoncu, bestesini, milli bağımsızlığımızı ve onu bize kazandıranları ilelebet hatırlamak için bir vesile olarak gördüğünü ifade etti.