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Mehmet Kalyoncu’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına beste! “Emanet” aslı eser dinleyicilerle buluştu

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Mehmet Kalyoncu’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına beste! “Emanet” aslı eser dinleyicilerle buluştu

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen bestelediği Emanet adlı eserini Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenen galada seslendirdi. Konsere iş, sanat ve medya dünyasından pek çok isim katıldı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'nun, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için sözlerini yazıp bestelediği "Emanet" adlı eseri dinleyicilerle buluştu.

İş ve sanat dünyasının önemli isimlerini biraraya getiren galada Kalyoncu'ya, Orkestra Şefi Kerem Esemen yönetimindeki yaklaşık 70 kişilik İstanbul Film Müzikleri Orkestrası eşlik etti.

İlk bestelerini yapmaya başladığı lise yıllarından beri Türkiye uğruna mücadele edenlere yakışır bir eseri daha kazandırmanın hayalini kurduğunu belirten Mehmet Kalyoncu, bestesini, milli bağımsızlığımızı ve onu bize kazandıranları ilelebet hatırlamak için bir vesile olarak gördüğünü ifade etti.

"EMANET ONA SAHİP ÇIKANLARINDIR"

Kalyoncu, "Emanet ona sahip çıkanlarındır. Müzik duygu ile, his ile üretilir. Berrak zihinler ve kabiliyetli eller ona hayat verir. Cumhuriyete inanmayan, onu anlamayan, hissetmeyen birisinin bunu müzikle anlatması mümkün olamaz. Bize hissetmek nasip oldu, hissimizi birbirimizle paylaştık, umarım herkesin hislerine tercüman olmuşuzdur." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına beste KALYONCU'DAN CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINA BESTE

Mehmet Kalyoncu’dan 100. yıl bestesi

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