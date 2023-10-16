Masterchef Azize nasıl zayıfladı? Görenler tanımakta zorlandı! Estetik yaptırdıktan sonra...

MasterChef'in daha önceki bölümlerinde yaptırdığı estetiklerden bahseden Azize Polat, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" ifadelerine yer vermişti.