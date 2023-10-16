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Masterchef Azize nasıl zayıfladı? Görenler tanımakta zorlandı! Estetik yaptırdıktan sonra...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Masterchef Azize nasıl zayıfladı? Görenler tanımakta zorlandı! Estetik yaptırdıktan sonra...

MasterChef yarışması, tanıdık yüzlerin rekabetini izlemek isteyenleri ekran başına çekmeye devam ediyor. MasterChef All Star kadrosunda yer alan Azize Polat'ın değişimi ise gözlerden kaçmadı. 30 kilo veren yarışmacı, herkesi şoke etti. İşte, Masterchef Azize hakkında merak edilenler..

MasterChef All Star'ın sevilen yarışmacılarından Azize Polat, izleyicileri büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Daha önce estetik işlemlerle dikkat çeken Azize Polat, bu sefer kilolu haliyle gündem oldu. İşte, Azize'nin kilo vermeden önceki hali...

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ!

Hem kilo veren hem de estetik yaptıran Azize Polat, izleyicilerin gözünde tamamen yeni biri gibi görünüyor.

MasterChef'in daha önceki bölümlerinde yaptırdığı estetiklerden bahseden Azize Polat, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" ifadelerine yer vermişti.

2021 SEZONUNDA DA YARIŞMIŞTI!

Adana'dan gelen yetenekli bir yarışmacı olan Azize Polat, MasterChef 2021 yarışmasına yedeklerden katılarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak yarışmanın ortasında veda etmek zorunda kaldı.

Azize, bu ayrılığın ardından verilen geri dönme fırsatını değerlendirmeye karar vererek tekrar MasterChef kadrosuna katılmayı başardı.

INSTAGRAM HESABI

Şimdilerde MasterChef All Star'da başarılı tabaklara imza atan Azize Polat "azizeepolatt" kullanıcı adı ile Instagram hesabında aktif paylaşımlar yapıyor.

AZİZE POLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Adanalı Polat ev hanımı ve üç çocuk annesi.

Azize Polat 35 yaşında ve ev hanımı. MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

Yarışmaya gelmek için 30 kilo verdiğini belirtmişti.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtti.

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