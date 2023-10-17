Ormanlık alanda kanlı bahis: 25 gözaltı

ORGANİZATÖR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Köpek dövüşünü ve bahisleri organize ettiği ileri sürülen B.Ş. de gözaltına alındı. Yapılan aramada, 24 bin 350 lira, 5 adet köpek zili, 120 cm uzunluğunda köpek dövüşünde ayırma aparatı olarak kullanılan sopa, 1 adet köpek eğitim zili ele geçirildi. Gözaltına alınan daha önceden 9 suç kaydı bulunan B.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldı.