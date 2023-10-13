Karar verildi: Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın mal varlıkları...

MASAK RAPORU USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA KOYMUŞTU

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında MASAK rapor hazırlamış, Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.

MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın varlıklarına tedbir uygulanması kararını savcılığa bıraktı. Ancak Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret'in bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki işlemlerinin askıya alınmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.