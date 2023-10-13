Karar verildi: Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıkları...
Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İşte detaylar...
Son dakika... Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
POLAT ÇİFTİNİN MALLARINA EL KOYMA KARARI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.
Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konulmuş oldu.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI DA GELDİ
Soruşturma kapsamında aynı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.
MASAK RAPORU USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA KOYMUŞTU
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında MASAK rapor hazırlamış, Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.
MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın varlıklarına tedbir uygulanması kararını savcılığa bıraktı. Ancak Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret'in bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki işlemlerinin askıya alınmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.
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