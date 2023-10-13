Güneş Tutulması 2023 | Ekim ayı Halkalı Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi?
2023 yılının son Güneş tutulması olan Halkalı Güneş tutulması, astronomi meraklıları ve gökyüzü izleyicileri için heyecanla bekleniyor. Bu özel olay, Ekim ayında gerçekleşecek ve gökyüzü severlerin büyük ilgisini çekecek. Ancak bu olayın Türkiye'den görülebilmesi bazı bölgelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Halkalı Güneş tutulması tarihi, saatleri ve izlenebilirlik durumu merak konusu olmuş durumda. İşte, 2023 Halkalı Güneş tutulmasının özellikleri ve Türkiye'den izlenebilme durumu hakkında bilgiler...
2023 yılının son Güneş Tutulması büyük bir gökyüzü olayı olarak ekim ayında gerçekleşecek. Bu tutulma, Halkalı Güneş Tutulması veya Ateş Çemberi Güneş Tutulması olarak da bilinir. Güneş tutulmaları, tam, hibrit, halkalı veya kısmi olarak gerçekleşebilir. Peki Ekim ayı Halkalı Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi?
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?
14 Ekim 2023 Cumartesi günü halkalı güneş tutulması meydana gelecek. ABD'de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayan Güneş tutulması Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek.
NASA yetkilisi Kelly Korreck yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüler canlı paylaşılacağı söyledi.
2023 EKİM AYI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
NASA'ya göre, Halkalı Güneş tutulması Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek. Ancak Ekim ayı Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek.
GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?
Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bir güneş tutulması meydana gelir ve böylece Dünya'daki bir izleyici için Güneş'in görüntüsü tamamen veya kısmen engellenir. Halkalı güneş tutulması, Ay'ın görünür çapının Güneş'inkinden küçük olması durumunda meydana gelir, Güneş ışığının çoğunu engeller ve Güneş'in bir halka (halka) gibi görünmesine neden olur. Halkalı tutulma, Dünya'nın binlerce kilometre veya mil genişliğindeki bir bölgesinde kısmi tutulma olarak görülür.
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