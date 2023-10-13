Güneş Tutulması 2023 | Ekim ayı Halkalı Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Türkiye’den izlenebilecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bir güneş tutulması meydana gelir ve böylece Dünya'daki bir izleyici için Güneş'in görüntüsü tamamen veya kısmen engellenir. Halkalı güneş tutulması, Ay'ın görünür çapının Güneş'inkinden küçük olması durumunda meydana gelir, Güneş ışığının çoğunu engeller ve Güneş'in bir halka (halka) gibi görünmesine neden olur. Halkalı tutulma, Dünya'nın binlerce kilometre veya mil genişliğindeki bir bölgesinde kısmi tutulma olarak görülür.